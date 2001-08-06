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Раздел: Политика  
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СНБО рассмотрит возможное вмешательство РФ в будущие выборы

СНБО рассмотрит возможное вмешательство РФ в будущие выборыРанее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром во вторник, 7 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Порошенко отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.

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Отметим, Порошенко до сих пор не объявил о своем участии в президентских выборах.
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 Теги: СНБО, выборы

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Сегодня, 10:09 » Автор: Богдан Процив
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