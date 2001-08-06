Раздел: Политика
СНБО рассмотрит возможное вмешательство РФ в будущие выборы
Ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром во вторник, 7 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Порошенко отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.
"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.
Читайте также: МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в Крым
Отметим, Порошенко до сих пор не объявил о своем участии в президентских выборах.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром во вторник, 7 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Порошенко отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.
"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.
Читайте также: МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в Крым
Отметим, Порошенко до сих пор не объявил о своем участии в президентских выборах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
76
0
Также советуем посмотреть
- Идут переговоры о создании антиукраинского блока
- «Фантомас разбушевался»: Сеть потешается над «раздвоившимся» Путиным
- Сутки на Донбассе: ранены трое военных
- Добыча газа на Харьковщине: кто подбивает на протесты
- В Сети высмеяли старую фотку Путина
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
Оставьте свой комментарий