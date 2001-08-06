Раздел: Политика
Рабинович проиграл во Франции суд против Левочкина
Суд решил, что Рабинович безосновательно присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины.
Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск компаний Левочкиных против народного депутата Вадима Рабиновича, а также постановил взыскать с него как с проигравшей стороны судебные и прочие затраты на сумму более €500 тыс.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом свидетельствует решение суда, которые имеется в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.
Подчеркивается, что Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.
Таким образом, суд указал, что он безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.
По решению суда, Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. - по €3 тыс. каждой. Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.
"Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия", - заявил адвокат, представлявший интересы Левочкиной и ее компаний Дэн Шефет.
По его словам, во Франции отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил эти затраты на Рабиновича.
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"С учетом того, что он уже потерял около €400 тыс. уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят €500 тыс.", - подчеркнул Шефет.
Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск компаний Левочкиных против народного депутата Вадима Рабиновича, а также постановил взыскать с него как с проигравшей стороны судебные и прочие затраты на сумму более €500 тыс.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом свидетельствует решение суда, которые имеется в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.
Подчеркивается, что Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.
Таким образом, суд указал, что он безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.
По решению суда, Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. - по €3 тыс. каждой. Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.
"Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия", - заявил адвокат, представлявший интересы Левочкиной и ее компаний Дэн Шефет.
По его словам, во Франции отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил эти затраты на Рабиновича.
Читайте также: Украина подает новый иск в ЕСПЧ против России
"С учетом того, что он уже потерял около €400 тыс. уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят €500 тыс.", - подчеркнул Шефет.
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