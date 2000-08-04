Раздел: Политика
Адвокат Олега Сенцова опубликовал его обращение к украинцам
Олег Сенцов считает, что ему не позволят перевод в Симферополь, потому что состояние не для транспортировки.
Украинский режиссер Олег Сенцов не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось. Об этом говорится в обращении украинца, которое опубликовал его адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В нем Сенцов, в частности, прокомментировал свою возможную транспортировку в Симферополь.
"Мне вряд ли позволят перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. Мое состояние не для транспортировки", – пишет Сенцов.
Он также добавил, что не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже 87-й день.
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"Никакие врачи меня не вылечат. Потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо! Всем большой привет! Слава Украине", – добавил Сенцов.
Украинский режиссер Олег Сенцов не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось. Об этом говорится в обращении украинца, которое опубликовал его адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В нем Сенцов, в частности, прокомментировал свою возможную транспортировку в Симферополь.
"Мне вряд ли позволят перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. Мое состояние не для транспортировки", – пишет Сенцов.
Он также добавил, что не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже 87-й день.
Читайте также: «Слава Украине» станет официальным военным приветствием
"Никакие врачи меня не вылечат. Потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо! Всем большой привет! Слава Украине", – добавил Сенцов.
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