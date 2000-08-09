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Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН

Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для ООНГенеральная ассамблея должна принять документ, отсекающий все спекуляции относительно статуса полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН с целью прекратить какие-либо спекуляции относительно статуса полуострова.

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что 9 августа мир отмечает Международный день коренных народов мира, а для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, ныне живущих в условиях российской оккупации и подвергаемых притеснениям и издевательствам.

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"Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ - крымские татары - в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму", - заверил президент Украины.
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 Теги: Генассамблея ООН, резолюция, Крым

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Сегодня, 10:46 » Автор: Богдан Процив
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