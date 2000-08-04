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Раздел: Политика  
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Суд Киева отказался передавать Надежду Савченко на поруки

Суд Киева отказался передавать Надежду Савченко на порукиСавченко останется под арестом до 7 сентября.

Апелляционный суд Киева отказался передавать народного депутата Надежду Савченко на поруки и оставил ее под арестом до 7 сентября. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Апелляционные жалобы удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева отменить. ...Новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения Савченко - удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.

Как сообщалось, 13 июля Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко до 10 сентября включительно.

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Напомним, Савченко находится под арестом с 23 марта. Нардепа подозревают в терроризме и планировании свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
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 Теги: Савченко, арест

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Сегодня, 15:35 » Автор: Богдан Процив
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