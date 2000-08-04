Раздел: Политика
Суд Киева отказался передавать Надежду Савченко на поруки
Савченко останется под арестом до 7 сентября.
Апелляционный суд Киева отказался передавать народного депутата Надежду Савченко на поруки и оставил ее под арестом до 7 сентября. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Апелляционные жалобы удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева отменить. ...Новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения Савченко - удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.
Как сообщалось, 13 июля Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко до 10 сентября включительно.
Читайте также: Миссия ООН недовольна расследованием Иловайской трагедии
Напомним, Савченко находится под арестом с 23 марта. Нардепа подозревают в терроризме и планировании свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
Апелляционный суд Киева отказался передавать народного депутата Надежду Савченко на поруки и оставил ее под арестом до 7 сентября. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Апелляционные жалобы удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева отменить. ...Новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения Савченко - удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.
Как сообщалось, 13 июля Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко до 10 сентября включительно.
Читайте также: Миссия ООН недовольна расследованием Иловайской трагедии
Напомним, Савченко находится под арестом с 23 марта. Нардепа подозревают в терроризме и планировании свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
49
0
Также советуем посмотреть
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
Оставьте свой комментарий