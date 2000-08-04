Раздел: Политика
Ефремову продлили арест на два месяца
Александр Ефремов и его защита просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки двух нардепов.
Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"Суд считает необходимым продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого на срок 60 суток", – говорится в решении. Ефремов остается под стражей до 7 октября включительно.
Защита и сам обвиняемый просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки нардепов от Оппоблока Юрия Мирошниченко и Николая Скорика. Они – бывшие члены Партии регионов. Адвокаты настаивали, что "обвинение построено на предположениях". "Нет оснований для изменения меры пресечения", – решил суд.
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Коллегия согласилась, что более мягкого пресечения будет недостаточно для предотвращения рисков. В частности, прокуратура отмечала, что Ефремов может влиять на свидетелей. Несколько свидетелей в судебном заседании подтвердили угрозы "в связи с их показаниями".
Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"Суд считает необходимым продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого на срок 60 суток", – говорится в решении. Ефремов остается под стражей до 7 октября включительно.
Защита и сам обвиняемый просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки нардепов от Оппоблока Юрия Мирошниченко и Николая Скорика. Они – бывшие члены Партии регионов. Адвокаты настаивали, что "обвинение построено на предположениях". "Нет оснований для изменения меры пресечения", – решил суд.
Читайте также: Турчинов сообщил о планах России на Азовское море
Коллегия согласилась, что более мягкого пресечения будет недостаточно для предотвращения рисков. В частности, прокуратура отмечала, что Ефремов может влиять на свидетелей. Несколько свидетелей в судебном заседании подтвердили угрозы "в связи с их показаниями".
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