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Раздел: Политика  
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Ефремову продлили арест на два месяца

Ефремову продлили арест на два месяцаАлександр Ефремов и его защита просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки двух нардепов.

Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

"Суд считает необходимым продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого на срок 60 суток", – говорится в решении. Ефремов остается под стражей до 7 октября включительно.

Защита и сам обвиняемый просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки нардепов от Оппоблока Юрия Мирошниченко и Николая Скорика. Они – бывшие члены Партии регионов. Адвокаты настаивали, что "обвинение построено на предположениях". "Нет оснований для изменения меры пресечения", – решил суд.

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Коллегия согласилась, что более мягкого пресечения будет недостаточно для предотвращения рисков. В частности, прокуратура отмечала, что Ефремов может влиять на свидетелей. Несколько свидетелей в судебном заседании подтвердили угрозы "в связи с их показаниями".
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 Теги: Ефремов, арест

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Сегодня, 11:48 » Автор: Богдан Процив
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