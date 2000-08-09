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Раздел: Политика  
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Россия дестабилирует Украину через Азовское море - Госдеп США

Россия дестабилирует Украину через Азовское море - Госдеп СШАЗападные эксперты предостерегают, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря - и Киев почти не имеет инструментов, чтобы этому помешать.

Задержания и досмотры судов в Азовском море, которые следуют в украинские порты - попытка государства-агрессора России дестабилизировать Украину и на этом фронте. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером ее попыток дестабилизировать Украину", - ответили во внешнеполитическом ведомстве на журналистский запрос.

В Госдепартаменте призвали Москву прекратить такую практику.

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В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.
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 Теги: Россия, Украина, Азовское море, Госдеп США

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Сегодня, 11:20 » Автор: Алена Шимко
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