Раздел: Политика
Россия дестабилирует Украину через Азовское море - Госдеп США
Западные эксперты предостерегают, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря - и Киев почти не имеет инструментов, чтобы этому помешать.
Задержания и досмотры судов в Азовском море, которые следуют в украинские порты - попытка государства-агрессора России дестабилизировать Украину и на этом фронте. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером ее попыток дестабилизировать Украину", - ответили во внешнеполитическом ведомстве на журналистский запрос.
В Госдепартаменте призвали Москву прекратить такую практику.
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В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.
Задержания и досмотры судов в Азовском море, которые следуют в украинские порты - попытка государства-агрессора России дестабилизировать Украину и на этом фронте. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером ее попыток дестабилизировать Украину", - ответили во внешнеполитическом ведомстве на журналистский запрос.
В Госдепартаменте призвали Москву прекратить такую практику.
Читайте также: Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.
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