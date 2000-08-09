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Раздел: Политика  
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Порошенко поручил отчитаться перед ЕС о выполнении критериев для безвиза

Порошенко поручил отчитаться перед ЕС о выполнении критериев для безвизаПорошенко поручил МИД передать Еврокомиссии доклад по выполнению Украиной критериев безвизового режима.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины передать Европейской Комиссии национальный доклад по выполнению Украинским государством критериев безвизового режима с Европейским Союзом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

"В развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС поручил МИД передать Еврокомиссии национальный доклад по выполнению нашим государством критериев безвизового режима", - написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

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Президент отметил, что Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства, а "украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза".
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 Теги: Порошенко, европейский союз, отчет, безвизовый режим

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Сегодня, 14:11 » Автор: Алена Шимко
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