» » Украина переживает самый большой в Европе кризис, связанный с переселенцами - ООН
Раздел: Политика  
0

Украина переживает самый большой в Европе кризис, связанный с переселенцами - ООН

Украина переживает самый большой в Европе кризис, связанный с переселенцами - ООНУкраина переживает крупнейший в Европе кризис, связанный с перемещением лиц, со времен событий на Балканах в 1990-х.

Об этом сообщил глава представительства Агентства ООН по вопросам миграции (МОМ) в Украине Томас Лотар Вайс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Украина переживает крупнейший в Европе кризис, связанный с перемещением лиц, со времен событий на Балканах в 1990-х. Более 3,4 миллиона людей, пострадавших от конфликта в Украине, нуждаются в гуманитарной помощи”, ― отметил Вайс.

По его информации, с 2014 года, в рамках своих гуманитарных программ, программ по развитию экономического потенциала и социального сплочения, МОМ оказала помощь почти 280 тысячам вынужденных переселенцев и людеям, подвергшимся последствиям конфликта и будет продолжать эту работу.

Вместе с тем, подчеркивается, что ситуация с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине ухудшается.

Так, средний доход ВПЛ продолжал падать и по состоянию на июнь снизился до менее чем 2 100 гривен или 77 долларов США, в месяц (официальный прожиточный минимум с июня 2018 года составляет 3 300 гривен).

Вайс считает, что снижение уровня доходов может быть связано с ухудшением ситуации с занятостью переселенцев и это “усугубляет социальную незащищенность ВПЛ в долгосрочной перспективе».

Так, согласно данным последнего раунда опроса, проведенного МОМ, Агентством ООН по вопросам миграции, в рамках проекта, финансируемого ЕС, по состоянию на июнь 2018 года трудоустроенны были 42% ВПЛ, что отражает снижение уровня занятости на 6% по сравнению с мартом этого года. На момент опроса 11% ВПО активно искали работу и были готовы в течение двух недель начать работать. Подавляющее большинство тех, кто искал работу, сообщили о трудностях при поиске: низкая оплата за предлагаемые вакансии, отсутствие или недостаток вакансий, которые соответствовали бы уровню квалификации, а также дискриминация со стороны работодателей в связи со статусом ВПЛ или по возрасту.

Кроме того, результаты исследований показывают, что из-за высоких цен на лекарства и услуги для все большего количества ВПЛ перестает быть доступной медицина.

Представительство МОМ в Украине регулярно проводит опросы о ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине с марта 2016 года. В исследовании представлены объединенные данные выборочного опроса путем личных и телефонных интервью с ВПЛ, ключевыми информантами, лицами, которые пересекают линию разграничения, а также данные обсуждения в фокус-группах и другие официальные данные. В последнем, 10-м раунде, проведенном в июне 2018 года, 2 406 респондентов было опрошено путем личных интервью и 4 006 ― по телефону.

Читайте также: Население европейских стран переживает демографический кризис

В Украине официально зарегистрировано более 1,5 внутренне перемещенных лиц.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, Европа, ООН, кризис, переселенцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:44 » Автор: Алена Шимко
     48
     0

Похожие новости по теме

Украине предрекают серьезный политический кризис Украине предрекают серьезный политический кризис

Глава Верховной Рады Владимир Гройсман считает, что Украина входит в серьезный политический кризис.

Миграционный кризис в Европе – это надолго, - эксперт Миграционный кризис в Европе – это надолго, - эксперт

Европа переживает шок из-за потока мигрантов

Коалиция переживает тотальный кризис, - политолог Коалиция переживает тотальный кризис, - политолог

Юридического определения “коалиция” не существует

Европа переживает серьезный миграционный кризис, – политолог Европа переживает серьезный миграционный кризис, – политолог

Многие европейцы не хотят разрушать монолитность

ООН озвучила новые цифры жертв конфликта в Украине ООН озвучила новые цифры жертв конфликта в Украине

6500 человек погибли на Донбассе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх