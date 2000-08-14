Раздел: Политика
Украина переживает самый большой в Европе кризис, связанный с переселенцами - ООН
Украина переживает крупнейший в Европе кризис, связанный с перемещением лиц, со времен событий на Балканах в 1990-х.
Об этом сообщил глава представительства Агентства ООН по вопросам миграции (МОМ) в Украине Томас Лотар Вайс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Украина переживает крупнейший в Европе кризис, связанный с перемещением лиц, со времен событий на Балканах в 1990-х. Более 3,4 миллиона людей, пострадавших от конфликта в Украине, нуждаются в гуманитарной помощи”, ― отметил Вайс.
По его информации, с 2014 года, в рамках своих гуманитарных программ, программ по развитию экономического потенциала и социального сплочения, МОМ оказала помощь почти 280 тысячам вынужденных переселенцев и людеям, подвергшимся последствиям конфликта и будет продолжать эту работу.
Вместе с тем, подчеркивается, что ситуация с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине ухудшается.
Так, средний доход ВПЛ продолжал падать и по состоянию на июнь снизился до менее чем 2 100 гривен или 77 долларов США, в месяц (официальный прожиточный минимум с июня 2018 года составляет 3 300 гривен).
Вайс считает, что снижение уровня доходов может быть связано с ухудшением ситуации с занятостью переселенцев и это “усугубляет социальную незащищенность ВПЛ в долгосрочной перспективе».
Так, согласно данным последнего раунда опроса, проведенного МОМ, Агентством ООН по вопросам миграции, в рамках проекта, финансируемого ЕС, по состоянию на июнь 2018 года трудоустроенны были 42% ВПЛ, что отражает снижение уровня занятости на 6% по сравнению с мартом этого года. На момент опроса 11% ВПО активно искали работу и были готовы в течение двух недель начать работать. Подавляющее большинство тех, кто искал работу, сообщили о трудностях при поиске: низкая оплата за предлагаемые вакансии, отсутствие или недостаток вакансий, которые соответствовали бы уровню квалификации, а также дискриминация со стороны работодателей в связи со статусом ВПЛ или по возрасту.
Кроме того, результаты исследований показывают, что из-за высоких цен на лекарства и услуги для все большего количества ВПЛ перестает быть доступной медицина.
Представительство МОМ в Украине регулярно проводит опросы о ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине с марта 2016 года. В исследовании представлены объединенные данные выборочного опроса путем личных и телефонных интервью с ВПЛ, ключевыми информантами, лицами, которые пересекают линию разграничения, а также данные обсуждения в фокус-группах и другие официальные данные. В последнем, 10-м раунде, проведенном в июне 2018 года, 2 406 респондентов было опрошено путем личных интервью и 4 006 ― по телефону.
Читайте также: Население европейских стран переживает демографический кризис
В Украине официально зарегистрировано более 1,5 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил глава представительства Агентства ООН по вопросам миграции (МОМ) в Украине Томас Лотар Вайс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Украина переживает крупнейший в Европе кризис, связанный с перемещением лиц, со времен событий на Балканах в 1990-х. Более 3,4 миллиона людей, пострадавших от конфликта в Украине, нуждаются в гуманитарной помощи”, ― отметил Вайс.
По его информации, с 2014 года, в рамках своих гуманитарных программ, программ по развитию экономического потенциала и социального сплочения, МОМ оказала помощь почти 280 тысячам вынужденных переселенцев и людеям, подвергшимся последствиям конфликта и будет продолжать эту работу.
Вместе с тем, подчеркивается, что ситуация с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине ухудшается.
Так, средний доход ВПЛ продолжал падать и по состоянию на июнь снизился до менее чем 2 100 гривен или 77 долларов США, в месяц (официальный прожиточный минимум с июня 2018 года составляет 3 300 гривен).
Вайс считает, что снижение уровня доходов может быть связано с ухудшением ситуации с занятостью переселенцев и это “усугубляет социальную незащищенность ВПЛ в долгосрочной перспективе».
Так, согласно данным последнего раунда опроса, проведенного МОМ, Агентством ООН по вопросам миграции, в рамках проекта, финансируемого ЕС, по состоянию на июнь 2018 года трудоустроенны были 42% ВПЛ, что отражает снижение уровня занятости на 6% по сравнению с мартом этого года. На момент опроса 11% ВПО активно искали работу и были готовы в течение двух недель начать работать. Подавляющее большинство тех, кто искал работу, сообщили о трудностях при поиске: низкая оплата за предлагаемые вакансии, отсутствие или недостаток вакансий, которые соответствовали бы уровню квалификации, а также дискриминация со стороны работодателей в связи со статусом ВПЛ или по возрасту.
Кроме того, результаты исследований показывают, что из-за высоких цен на лекарства и услуги для все большего количества ВПЛ перестает быть доступной медицина.
Представительство МОМ в Украине регулярно проводит опросы о ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине с марта 2016 года. В исследовании представлены объединенные данные выборочного опроса путем личных и телефонных интервью с ВПЛ, ключевыми информантами, лицами, которые пересекают линию разграничения, а также данные обсуждения в фокус-группах и другие официальные данные. В последнем, 10-м раунде, проведенном в июне 2018 года, 2 406 респондентов было опрошено путем личных интервью и 4 006 ― по телефону.
Читайте также: Население европейских стран переживает демографический кризис
В Украине официально зарегистрировано более 1,5 внутренне перемещенных лиц.
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