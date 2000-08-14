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Раздел: Политика  
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Омелян: в Москву будут ходить только медведи

Омелян: в Москву будут ходить только медведиНовые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в социальной сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

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Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
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 Теги: Омелян, Россия, сообщение

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Сегодня, 15:02 » Автор: Алена Шимко
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