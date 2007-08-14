Раздел: Политика
Трамп готов отдать Крым Путину - Independent
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности признания аннексированного Крыма российским.
Трамп вернулся к вопросу Крыма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.
Такое высказывание якобы прозвучало в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах, пишет Independent.
В частности, издание утверждает, что Тамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом.
Читайте также: Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину
По его мнению, десятки положений законопроекта являются неконституционным вмешательством в его полномочия как главнокомандующего.
Трамп вернулся к вопросу Крыма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.
Такое высказывание якобы прозвучало в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах, пишет Independent.
В частности, издание утверждает, что Тамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом.
Читайте также: Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину
По его мнению, десятки положений законопроекта являются неконституционным вмешательством в его полномочия как главнокомандующего.
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