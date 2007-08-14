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Раздел: Политика  
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Трамп готов отдать Крым Путину - Independent

Трамп готов отдать Крым Путину - IndependentПрезидент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности признания аннексированного Крыма российским.

Трамп вернулся к вопросу Крыма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.

Такое высказывание якобы прозвучало в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах, пишет Independent.

В частности, издание утверждает, что Тамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом.

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По его мнению, десятки положений законопроекта являются неконституционным вмешательством в его полномочия как главнокомандующего.
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 Теги: Трамп, Крым, Путин

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Сегодня, 12:39 » Автор: Алена Шимко
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