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Раздел: Политика  
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Кабмин провел заседание без привлечения прессы - СМИ

Кабмин провел заседание без привлечения прессы - СМИКабмин провел "тайное" заседание сегодня.

На заседании рассматривались вопросы о выплате зарплаты шахтерам, также был утвержден план мер по подготовке к празднованию Дня независимости. Кабинет министров в пятницу, 17 августа, провел заседание без привлечения прессы, анонсирования и трансляции на официальных ресурсах. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в Кабмине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам источника, заседание состоялось под председательством первого вице-премьера Степана Кубива.

При этом на официальном сайте Кабмина не было информации о заседании, его трансляция не велась на Уoutube-канале правительства.

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На заседании рассматривался вопрос о выплате зарплаты шахтерам, а также утвердили план мер по подготовке к празднованию Дня независимости.
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 Теги: Кабмин, заседание, пресса

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Сегодня, 16:04 » Автор: Алена Шимко
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