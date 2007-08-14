Раздел: Политика
Кабмин провел заседание без привлечения прессы - СМИ
Кабмин провел "тайное" заседание сегодня.
На заседании рассматривались вопросы о выплате зарплаты шахтерам, также был утвержден план мер по подготовке к празднованию Дня независимости. Кабинет министров в пятницу, 17 августа, провел заседание без привлечения прессы, анонсирования и трансляции на официальных ресурсах. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в Кабмине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам источника, заседание состоялось под председательством первого вице-премьера Степана Кубива.
При этом на официальном сайте Кабмина не было информации о заседании, его трансляция не велась на Уoutube-канале правительства.
Читайте также: Кабмин принял план приоритетных шагов на текущий год
На заседании рассматривался вопрос о выплате зарплаты шахтерам, а также утвердили план мер по подготовке к празднованию Дня независимости.
На заседании рассматривались вопросы о выплате зарплаты шахтерам, также был утвержден план мер по подготовке к празднованию Дня независимости. Кабинет министров в пятницу, 17 августа, провел заседание без привлечения прессы, анонсирования и трансляции на официальных ресурсах. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в Кабмине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам источника, заседание состоялось под председательством первого вице-премьера Степана Кубива.
При этом на официальном сайте Кабмина не было информации о заседании, его трансляция не велась на Уoutube-канале правительства.
Читайте также: Кабмин принял план приоритетных шагов на текущий год
На заседании рассматривался вопрос о выплате зарплаты шахтерам, а также утвердили план мер по подготовке к празднованию Дня независимости.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
84
0
Также советуем посмотреть
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Оставьте свой комментарий