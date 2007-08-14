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Раздел: Политика  
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Порошенко подписал закон о выделении дотаций на зарплаты шахтерам

Порошенко подписал закон о выделении дотаций на зарплаты шахтерамОжидается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", которым государственным шахтам дополнительно выделяется 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Таким образом, закон предусматривает в государственном бюджете Украины на 2018 год направить бюджетные назначения по специальному фонду, установленные Министерству энергетики и угольной промышленности Украины по бюджетной программе "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" общим объемом 1,4 млрд грн на государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции, путем изменения наименования указанной бюджетной программы на "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции.

В сообщении указано, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц.

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"Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - отмечают в пресс-службе президента.
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 Теги: Порошенко, закон, зарплата, шахтеры

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Сегодня, 17:25 » Автор: Алена Шимко
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