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Раздел: Политика  
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Меркель обсудила конфликт в Украине с президентом Финляндии

Меркель обсудила конфликт в Украине с президентом ФинляндииРазговор был проведен по инициативе финской стороны.

Немецкий канцлер обсудила с президентом Финляндии в ходе телефонного разговора конфликт в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник, 20 августа, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную тематику, сообщает пресс-служба финского президента.

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"Президент и канцлер в основном обсуждали конфликт в Украине и сирийскую войну. Также они затронули темы отношений Европы, США и России", – говорится в сообщении.
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 Теги: Меркель, Украина, Финляндия, президент, Донбасс

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Сегодня, 10:12 » Автор: Алена Шимко
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