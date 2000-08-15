Раздел: Политика
Убийство Шеремета: Луценко нашел "ниточку"
В расследовании дела о гибели одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета за последний месяц появилась "ниточка".
По ней идут "активные следственные действия". Об этом сказал в интервью генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская правда.
"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - сказал он.
В то же время генпрокурор подтвердил, что в этом деле до сих пор после 2 лет расследования нет подозреваемых.
"У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - говорит Луценко.
Он объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом:
"Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи – ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили".
Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.
Читайте также: Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
По ней идут "активные следственные действия". Об этом сказал в интервью генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская правда.
"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - сказал он.
В то же время генпрокурор подтвердил, что в этом деле до сих пор после 2 лет расследования нет подозреваемых.
"У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - говорит Луценко.
Он объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом:
"Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи – ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили".
Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.
Читайте также: Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
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