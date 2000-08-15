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Раздел: Политика  
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Убийство Шеремета: Луценко нашел "ниточку"

Убийство Шеремета: Луценко нашел "ниточку"В расследовании дела о гибели одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета за последний месяц появилась "ниточка".

По ней идут "активные следственные действия". Об этом сказал в интервью генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская правда.

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - сказал он.

В то же время генпрокурор подтвердил, что в этом деле до сих пор после 2 лет расследования нет подозреваемых.

"У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - говорит Луценко.

Он объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом:

"Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи – ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили".

Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.

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Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
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 Теги: Шеремет, Луценко, дело, убийство

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Сегодня, 11:42 » Автор: Алена Шимко
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