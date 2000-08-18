Раздел: Политика
Кравчук рассказал, в чем, по его мнению, самый большой провал Украины
По словам бывшего президента, он часто ходит на рынок, и сам видит, как пенсионерам не хватает денег на хлеб.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, самым большим достижением страны ее государственную независимость, а самым большим провалом – бедность населения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Как отметил экс-президент во время чата на «Главреде», украинское государство преодолевает сложности и развивается, а не стоит на месте, хоть иногда движется не вперед, а назад.
«Самым большим достижением является то, что уже 27 лет Украина живет как независимое государство, несмотря на все оракульства (часто мы слышали, что Украина не выживет, погибнет)... Самый большой провал - это бедность людей", - указал Кравчук.
По словам бывшего президента, он часто сам ходит на рынок.
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"Бывает вижу, как бабушка покупает хлеб и нет денег, чтобы купить четвертинку хлеба. Четвертинку! Я уже не говорю о том, что более 60% людей сегодня не могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Такая ситуация всегда наполнена возможностью проблем, выступлений, протестов, революционных бунтов. Это самый большой наш провал", - заключил он.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, самым большим достижением страны ее государственную независимость, а самым большим провалом – бедность населения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Как отметил экс-президент во время чата на «Главреде», украинское государство преодолевает сложности и развивается, а не стоит на месте, хоть иногда движется не вперед, а назад.
«Самым большим достижением является то, что уже 27 лет Украина живет как независимое государство, несмотря на все оракульства (часто мы слышали, что Украина не выживет, погибнет)... Самый большой провал - это бедность людей", - указал Кравчук.
По словам бывшего президента, он часто сам ходит на рынок.
Читайте также: Кравчук рассказал, как прекратить войну на Донбассе
"Бывает вижу, как бабушка покупает хлеб и нет денег, чтобы купить четвертинку хлеба. Четвертинку! Я уже не говорю о том, что более 60% людей сегодня не могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Такая ситуация всегда наполнена возможностью проблем, выступлений, протестов, революционных бунтов. Это самый большой наш провал", - заключил он.
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