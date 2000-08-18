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Раздел: Политика  
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Помпео и Лавров обсудили освобождение Сенцова

Помпео и Лавров обсудили освобождение Сенцова Майкл Помпео призвал немедленно освободить Сенцова и других украинских заключенных.

В центре разговора были вопросы украинских заключенных, запрещение химического оружия и привлечение сирийского режима к ответственности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова немедленно освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который более трех месяцев проводит голодовку. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Как сообщалось, накануне глава Госдепартамента США Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Речь, в частности, шла об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, который уже 102 дня голодает в российской тюрьме.

В сообщении указано, что: “Секретарь отметил нашу обеспокоенность по поводу здоровья Сенцова и призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных”.

Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия, а также усилия по привлечению сирийского режима к ответственности за использование химического оружия.

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Глава Госдепа также заявил, что обстановка в мире требует объединения усилий двух стран в преодолении общих вызовов и угроз”.
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 Теги: Помпео, Лавров, Сенцов

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Сегодня, 09:40 » Автор: Алена Шимко
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