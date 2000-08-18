Раздел: Политика
Порошенко анонсировал принятие важного закона
Президент Украины Петр Порошенко до 4 сентября внесет в Верховную Раду законопроект, закрепляющий в Конституции курс Евроатлантической интеграции страны.
Об этом Порошенко заявил во время выступления на параде ко Дню Независимости в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.
«Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединится к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессия Верховной Рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект», – отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что политики будут делать всё «днем и ночью», чтобы его принять.
Напомним, в 2017 году парламент Украины принял закон, восстанавливающий курс страны на членство в НАТО в качестве стратегической цели внешней политики и политики безопасности.
Читайте также: Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
В свою очередь в НАТО начали дискуссию о возможности предоставления Плана действий по членству Украины в Альянсе.
Об этом Порошенко заявил во время выступления на параде ко Дню Независимости в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.
«Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединится к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессия Верховной Рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект», – отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что политики будут делать всё «днем и ночью», чтобы его принять.
Напомним, в 2017 году парламент Украины принял закон, восстанавливающий курс страны на членство в НАТО в качестве стратегической цели внешней политики и политики безопасности.
Читайте также: Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
В свою очередь в НАТО начали дискуссию о возможности предоставления Плана действий по членству Украины в Альянсе.
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