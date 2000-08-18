Меркель: Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу

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Усилий Украины все еще недостаточно для смягчения визового режима.

Канцлер Германии заявила о том, что необходимо поддерживать с Россией дипломатические отношения для разрешения кризиса на Украине. Учитывая ситуацию в Украине, политика Европы в отношении России должна сохранять «благоразумный, но определенный курс», считает канцлер Германии Ангела Меркель.