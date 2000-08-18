Раздел: Политика
Меркель: Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу
Европейскому Союзу может понадобиться до десяти лет чтобы определиться с дальнейшими шагами в отношении двух стран.
Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции. Об этом на встрече со студентами в Тбилиси заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает в пятницу, 24 августа, Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ангела Меркель отметила, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу, и политика Германии в отношении Восточной Европы не является чем-то новым. В то же время Европе может понадобиться до 10 лет, чтобы определиться с дальнейшими шагами в отношении Украины и Грузии.
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"Хайко Маас (глава МИД Германии, ред.) лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией - это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Азербайджан, Армения… но Грузия точно является вместе с Украиной странами, которые имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", - заявила Меркель.
Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции. Об этом на встрече со студентами в Тбилиси заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает в пятницу, 24 августа, Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ангела Меркель отметила, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу, и политика Германии в отношении Восточной Европы не является чем-то новым. В то же время Европе может понадобиться до 10 лет, чтобы определиться с дальнейшими шагами в отношении Украины и Грузии.
Читайте также: Порошенко рассказал, когда Украина получит перспективу членства в ЕС
"Хайко Маас (глава МИД Германии, ред.) лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией - это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Азербайджан, Армения… но Грузия точно является вместе с Украиной странами, которые имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", - заявила Меркель.
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