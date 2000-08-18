Раздел: Политика
Порошенко рассказал, что, по его мнению, остановит агрессию России
Украинский лидер считает, что цивилизованный мир способен остановить Кремль.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что только общая позиция цивилизованного мира с лидерством США сможет остановить агрессию РФ против Украины и других стран. Об этом украинский лидер заявил в ходе встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
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«Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из США», - сказал Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что только общая позиция цивилизованного мира с лидерством США сможет остановить агрессию РФ против Украины и других стран. Об этом украинский лидер заявил в ходе встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Читайте также: Порошенко рассказал, что может остановить агрессию России
«Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из США», - сказал Порошенко.
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