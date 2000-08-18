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Раздел: Политика  
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Порошенко рассказал, что, по его мнению, остановит агрессию России

Порошенко рассказал, что, по его мнению, остановит агрессию РоссииУкраинский лидер считает, что цивилизованный мир способен остановить Кремль.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что только общая позиция цивилизованного мира с лидерством США сможет остановить агрессию РФ против Украины и других стран. Об этом украинский лидер заявил в ходе встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

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«Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из США», - сказал Порошенко.
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 Теги: Порошенко, Болтон, Россия, агрессия

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Сегодня, 15:39 » Автор: Алена Шимко
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