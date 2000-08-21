Раздел: Политика
В «ЛДНР» есть предпосылки для переворота, - офицер ВСУ
По словам офицера ВСУ, российские кураторы ставят себя выше военных фейковых "ДНР" и "ЛНР".
Между кадровыми офицерами РФ и террористами с "Л/ДНР" идут постоянные междоусобные войны.
"Отношения между ними плохие - там идут постоянные междоусобные войны. Все дело в том, что российские кураторы и офицеры ставят себя выше фейковых "ДНР" и "ЛНР" - потому что они являются никем иным, как нашими гражданами, предавшими Украину", – рассказал в интервью офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
А к предателям, как говорит военный, россияне относятся, как к низшему сорту.
"В то же время представители Луганской и Донецкой областей, которые уже 4 года принимают участие в боевых действиях, как бы не хотелось этого не признавать, научились за это время воевать. И понимая это, они все время говорят, мол, это же наша территория, мы здесь главные - однако Россия им этого не дает. Поэтому создается напряжение", – отметил военный.
По его словам, в фейковых республиках даже есть предпосылки для переворота.
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"Предпосылки есть, но россияне не дадут им этого сделать. Все ведь знают, что, весь кадровый потенциал, все старшие офицеры так называемых 1 и 2 армейских корпусов - это российские кадровые военные, прямо подчиненные РФ", - сказал он.
Между кадровыми офицерами РФ и террористами с "Л/ДНР" идут постоянные междоусобные войны.
"Отношения между ними плохие - там идут постоянные междоусобные войны. Все дело в том, что российские кураторы и офицеры ставят себя выше фейковых "ДНР" и "ЛНР" - потому что они являются никем иным, как нашими гражданами, предавшими Украину", – рассказал в интервью офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
А к предателям, как говорит военный, россияне относятся, как к низшему сорту.
"В то же время представители Луганской и Донецкой областей, которые уже 4 года принимают участие в боевых действиях, как бы не хотелось этого не признавать, научились за это время воевать. И понимая это, они все время говорят, мол, это же наша территория, мы здесь главные - однако Россия им этого не дает. Поэтому создается напряжение", – отметил военный.
По его словам, в фейковых республиках даже есть предпосылки для переворота.
Читайте также: Порошенко рассказал, что, по его мнению, остановит агрессию России
"Предпосылки есть, но россияне не дадут им этого сделать. Все ведь знают, что, весь кадровый потенциал, все старшие офицеры так называемых 1 и 2 армейских корпусов - это российские кадровые военные, прямо подчиненные РФ", - сказал он.
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