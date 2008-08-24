Представительство Украины при СНГ закрылось

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Некоторые соглашения в рамках СНГ Украина оставит в силе В силе останутся только те соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

ВР Украины готова утвердить закон о выходе из состава СНГ Верховная Рада готова выйти из состава СНГ не смотря на многотысячные протесты жителей юго-востока страны. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о прекращении членства и участия Украины в органах Содружества Независимых Государств. Соответствующая информация размещена на сайте ВР.

В Содружестве национальных государств станет на одного члена меньше: Украина покидает организацию Соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны. Украина начинает процедуру выхода из Содружества независимых государств. Решение об этом было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.