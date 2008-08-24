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Раздел: Политика  
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Представительство Украины при СНГ закрылось

Представительство Украины при СНГ закрылосьУкраине все равно направят приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября.

Представительство Украины при уставных органах Содружества независимых государств было закрыто в августе. Об этом сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", – сказал Лебедев в Минске.

Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что "контакт у нас с Украиной остается". "Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник", – пояснил он.

"Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", – заметил Лебедев. По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", – подчеркнул Лебедев.

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Он отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. Он подчеркнул, что "Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения".
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 Теги: СНГ, представительство

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Сегодня, 14:23 » Автор: Богдан Процив
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