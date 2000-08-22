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Раздел: Политика  
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Россию ждут «неприятные сюрпризы» на Генассамблее ООН, - посол

Россию ждут «неприятные сюрпризы» на Генассамблее ООН, - посолСессия ГА ООН пройдет в конце сентября в Нью-Йорке.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россию ждут "неприятные сюрпризы" на сентябрьской сессии Генеральной ассамблее в Нью-Йорке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

“Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не то что не хочу, а не могу раскрывать их все, поскольку вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого и ждет... Их ждет несколько очень неприятных сюрпризов”, - цитирует дипломата издание.

По его словам, эти инициативы будут касаться Крыма, Донбасса, а также вопроса “под условным названием милитаризация Крыма”.

Ельченко убеждает, что когда станет официально известно об этих инициативах, то украинцы будут “приятно удивлены, равно как и неприятно удивлена российская делегация”.

Кроме того, он добавил, что на Генассамблеи уже в третий раз планируют одобрить дополненную “Крымскую резолюцию”.

Генеральная ассамблея является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций. Это также единственный орган, в котором все государства-члены имеют равное представительство: одна страна - один голос. На этом форуме ежегодно обсуждается совместная деятельность по самому широкому кругу международных вопросов, таких как развитие, мир и безопасность, международное право и т. д. Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи.

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В 2018 году пройдет 73-я сессия Генассамблеи. Она откроется 18 сентября, общие прения назначены на 25 сентября - 1 октября.
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 Теги: Генассамблея ООН, сюрпризы

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Сегодня, 15:56 » Автор: Богдан Процив
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