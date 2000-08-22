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Раздел: Политика  
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Украина намерена прекратить договор о дружбе с Россией

Украина намерена прекратить договор о дружбе с РоссиейПетр Порошенко ожидает от МИД пакет документов о расторжении Договора о дружбе с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время украинская сторона подготовит пакет документов для расторжения в одностороннем порядке Договора о дружбе с Россией, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По его словам, Украина юридически готова к прекращению договора, заключенного в 1997 году, и ждет соответствующих документов от Министерства иностранных дел Украины.

"Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - сказал Порошено в Twitter.

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Напомним, что Петр Порошенко в апреле пообещал внести в Верховную Раду законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией. В частности, той части документа, в которой действие договора не совместимо с национальными интересами Украины и реализацией права на самооборону.
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 Теги: Порошенко, договор

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Сегодня, 18:35 » Автор: Богдан Процив
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