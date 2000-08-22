Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Украина намерена прекратить договор о дружбе с Россией

Украина намерена прекратить договор о дружбе с Россией

Похожие новости по теме

Некоторые соглашения в рамках СНГ Украина оставит в силе В силе останутся только те соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Порошенко заявил о новом пакете санкций против России Новые антироссийские меры будут касаться окружения президента России Владимира Путина.