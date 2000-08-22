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Сенцова номинировали на Нобелевскую премию мира

Сенцова номинировали на Нобелевскую премию мираСенцов многое прошел из-за своих убеждений.

Экс-президент Польши Лех Валенса подал кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. Соответствующее письмо Валенсы опубликовала Польская киноакадемия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.

"По моему глубокому убеждению, Олег Сенцов своими действиями олицетворяет все идеалы, которые исповедовал также и я, когда вел свою мирную борьбу за будущее мира. Вера в демократию, мирные методы действий, отсутствие ненависти, деятельность ради братства между народами и жертвование собой ради блага других людей, которых несправедливо обижены, - это черты, которые требуют высокого признания свободного мира. По этим причинам обращаюсь ко всем людям доброй воли об освобождении Олега Сенцова и подаю его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира", - говорится в письме Валенсы.

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Бывший президент Польши также напоминает, что Сенцов голодает уже более 100 дней. Он выступает за освобождение всех украинских политзаключенных в Роcсии, одновременно не требуя свободы для себя лично.

На днях архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту в очередной раз российские власти отказали в помиловании Сенцова.
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 Теги: Сенцов, премия, мир

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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