Журналисты выяснили, почему Компартия продолжает свою деятельность в Украине

Суд Киева удовлетворил иск Минюста о запрете КПУ в 2015 году.



Коммунистическая партия продолжает свою деятельность в Украине из-за юридической коллизии, препятствующей вступлению в законную силу решения о ее запрете в рамках закона о декоммунизации.



Как сообщает интернет-издание



Кроме того, параллельно с этим 46 народных депутатов из бывшей Партии регионов подали в Конституционный суд представление о признании закона о декоммунизации "не соответствующим" основному Закону.



В Минюсте пояснили, что судебное производство о запрете Компартии приостановлено до соответствующего решения КСУ, в связи с чем парторганизации в более 20 регионах страны продолжают свою деятельность.



В то же время коммунисты не могут принимать участие в выборах на основании действия закона о декоммунизации.



Читайте также: Политолог раскрыл планы Путина на Украину



"Партия официально не запрещена, ведь дело находится в судах. Но в законе Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов есть норма, которая запрещает регистрацию компартии как субъекта избирательного процесса", – пояснил юрист Центра демократии и верховенства права CEDEM Максим Хаврат. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Коммунистическая партия продолжает свою деятельность в Украине из-за юридической коллизии, препятствующей вступлению в законную силу решения о ее запрете в рамках закона о декоммунизации.Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП , в 2015 году Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Минюста о запрете КПУ, однако коммунисты обжаловали это решение в Апелляционном суде.Кроме того, параллельно с этим 46 народных депутатов из бывшей Партии регионов подали в Конституционный суд представление о признании закона о декоммунизации "не соответствующим" основному Закону.В Минюсте пояснили, что судебное производство о запрете Компартии приостановлено до соответствующего решения КСУ, в связи с чем парторганизации в более 20 регионах страны продолжают свою деятельность.В то же время коммунисты не могут принимать участие в выборах на основании действия закона о декоммунизации."Партия официально не запрещена, ведь дело находится в судах. Но в законе Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов есть норма, которая запрещает регистрацию компартии как субъекта избирательного процесса", – пояснил юрист Центра демократии и верховенства права CEDEM Максим Хаврат.



