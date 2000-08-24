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Раздел: Политика  
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Журналисты выяснили, почему Компартия продолжает свою деятельность в Украине

Журналисты выяснили, почему Компартия продолжает свою деятельность в УкраинеСуд Киева удовлетворил иск Минюста о запрете КПУ в 2015 году.

Коммунистическая партия продолжает свою деятельность в Украине из-за юридической коллизии, препятствующей вступлению в законную силу решения о ее запрете в рамках закона о декоммунизации.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП, в 2015 году Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Минюста о запрете КПУ, однако коммунисты обжаловали это решение в Апелляционном суде.

Кроме того, параллельно с этим 46 народных депутатов из бывшей Партии регионов подали в Конституционный суд представление о признании закона о декоммунизации "не соответствующим" основному Закону.

В Минюсте пояснили, что судебное производство о запрете Компартии приостановлено до соответствующего решения КСУ, в связи с чем парторганизации в более 20 регионах страны продолжают свою деятельность.

В то же время коммунисты не могут принимать участие в выборах на основании действия закона о декоммунизации.

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"Партия официально не запрещена, ведь дело находится в судах. Но в законе Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов есть норма, которая запрещает регистрацию компартии как субъекта избирательного процесса", – пояснил юрист Центра демократии и верховенства права CEDEM Максим Хаврат.
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 Теги: компартия

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Сегодня, 13:00 » Автор: Богдан Процив
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