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В Украине разоблачили подготовку РФ к вмешательству в предстоящие выборы

В Украине разоблачили подготовку РФ к вмешательству в предстоящие выборыВ планы российских кураторов входило обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения выборов.

Работники СБУ на протяжении августа разоблачили и заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в проведение будущих выборов президента Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, выяснилось, что российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству через интернет жителей Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые являются администраторами групп в социальных сетях. Так, спецслужбы РФ поручили подготовить "плацдарм" для проведения мероприятий по влиянию на ход проведения предстоящих президентских выборов и манипулирования общественным мнением интернет-пользователей.

Среди задач, которые ставились представителями страны-агрессора, был поиск блогеров и активных пользователей групп социальных сетей, которые за денежное вознаграждение должны были публиковать присланные из России политические новости. Администраторы также должны были привлечь "подставных" лиц для регистрации интернет-сайтов в украинском сегменте доменных имен. За указанные действия россияне предлагали денежное вознаграждение, – сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что житель Днепра должен был самостоятельно отыскать и заказать услуги по продвижению интернет-ресурсов и контента в ІТ-компаниях, расположенных в юго-восточных регионах Украины. Спецслужбы России рассчитывали, что это болжно было скрыть их причастность к распространению "фейковых" новостей и популяризации отдельных пророссийских участников избирательного процесса.

Кроме того, в планы российских кураторов входило обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения выборов. Для этого исполнители должны были "перекручивать" новости для дискредитации органов государственной власти и местного самоуправления и создать в соцсетях группы якобы патриотического толка. На этих ресурсах планировали публиковать деструктивные материалы, в том числе с призывами к насильственной смене конституционного строя Украины и нарушения ее территориальной целостности.

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Следователи СБУ начали уголовное производство о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Проводятся следственные (розыскные) действия по сбору доказательств, необходимых для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Смотрите видео СБУ с задержанием интернет-агитаторов, которые работали на Россию:

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 Теги: выборы, СБУ

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Сегодня, 14:43 » Автор: Богдан Процив
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