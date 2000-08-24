Раздел: Политика
Янукович просит суд признать незаконным назначение ему государственных адвокатов
Заявление рассматривает Окружной административный суд.
Бывший президент Виктор Янукович просит Окружной административный суд Киева признать незаконным назначение ему государственных адвокатов.Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Истец просит суд признать противоправными действия Регионального центра при назначении Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для предоставления Виктору Януковичу бесплатной вторичной правовой помощи и предоставления адвокатам указаний по действиям в пределах поручений", - сказано в сообщении.
Янукович просит суд признать противоправными и отменить упомянутые поручения, а также обязать Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не назначать для него адвокатов без личного обращения и/или согласования с ним.
Кроме того, в суд поступило заявление от представителя Януковича, в котором он просит остановить в полном объеме действие поручений Центра по назначению Овсянникова и Рябовола для защиты Януковича, запретить привлекать и выдавать доверенности адвокатам для осуществления действий в интересах Януковича, запретить Овсянникову, Рябоволу или другим адвокатам совершать юридически значимые действия от имени Януковича.
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В настоящее время суд решает вопрос об обеспечении иска.
Бывший президент Виктор Янукович просит Окружной административный суд Киева признать незаконным назначение ему государственных адвокатов.Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Истец просит суд признать противоправными действия Регионального центра при назначении Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для предоставления Виктору Януковичу бесплатной вторичной правовой помощи и предоставления адвокатам указаний по действиям в пределах поручений", - сказано в сообщении.
Янукович просит суд признать противоправными и отменить упомянутые поручения, а также обязать Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не назначать для него адвокатов без личного обращения и/или согласования с ним.
Кроме того, в суд поступило заявление от представителя Януковича, в котором он просит остановить в полном объеме действие поручений Центра по назначению Овсянникова и Рябовола для защиты Януковича, запретить привлекать и выдавать доверенности адвокатам для осуществления действий в интересах Януковича, запретить Овсянникову, Рябоволу или другим адвокатам совершать юридически значимые действия от имени Януковича.
Читайте также: Журналисты выяснили, почему Компартия продолжает свою деятельность в Украине
В настоящее время суд решает вопрос об обеспечении иска.
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