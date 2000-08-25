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Замглавы администрации президента Шимкив ушел в отставку

Замглавы администрации президента Шимкив ушел в отставкуЕго место на Банковой занял бывший замминистра финансов Сергей Марченко.

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив ушел в отставку.

Об этом говорится на сайте президента Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Его место занял бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Напомним, что до прихода во власть Шимкив возглавлял Microsoft Украина и был одним из самых известных и успешных топ-менеджеров страны.Дмитрий Шимкив родился в 1975 году. В 1997 году окончил университет "Львовская политехника". Во время обучения инициировал создание одной из первых университетских компьютерных сетей в Украине – PolyNet.

В 1998 году Дмитрий Шимкив переехал в Копенгаген, где работал в компании ALTA Copenhagen. После возвращения в Украину в 2000 году основал компанию Alfa Team, которую спустя два года продал датской корпорации ALTA A/S. После реогранизаций Alfa Team была преобразована в ALTA Eastern Europe, а Шимкив возглавил R&D-отдел ALTA A/S, руководя командой разработчиков в Дании, Украине и США.

В 2007 году Шимкив занял должность директора по продажам в корпоративном сегменте компании "Microsoft Украина", а в 2009 году был назначен генеральным директором представительства.

В декабре 2013 года он взял отпуск за свой счет и присоединился к протестным акциям на Майдане.

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В июле 2014 года президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Шимкива заместителем главы администрации президента в вопросах реформ.
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 Теги: Шимкив, АП

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Сегодня, 15:56 » Автор: Богдан Процив
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