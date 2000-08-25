Раздел: Политика
Патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о решении по автокефалии в Украине
Константинопольская Православная Церковь имплементирует решения об автокефалии в Украине.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих в Украине и имплементации решения об автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По словам Зори, Эммануил, который был представителем Патриарха в Киеве и отвечает за процесс представления автокефалии УПЦ КП, сделал краткое заявление по итогам встречи.
"Первые вести с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал", - заявил он о результатах визита в Константинополь Московского патриарха, который приезжал отговорить патриарха Константинопольского от предоставления Томоса об автокефалии УПЦ КП.
Также он сказал, что после встречи в присутствии Синода и беседы тет-а-тет московская делегация "нервная и напряженная" не осталась на обед и уехала раньше, чем ожидалось.
"В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - добавил он.
Читайте также: Украина подготовила документы для расторжения договора о дружбе с Россией
Зоря отметил, что один из свидетелй услышал от члена делегации МП фразу: "Там все было уже решено, мы ничего и не смогли сделать".
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих в Украине и имплементации решения об автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По словам Зори, Эммануил, который был представителем Патриарха в Киеве и отвечает за процесс представления автокефалии УПЦ КП, сделал краткое заявление по итогам встречи.
"Первые вести с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал", - заявил он о результатах визита в Константинополь Московского патриарха, который приезжал отговорить патриарха Константинопольского от предоставления Томоса об автокефалии УПЦ КП.
Также он сказал, что после встречи в присутствии Синода и беседы тет-а-тет московская делегация "нервная и напряженная" не осталась на обед и уехала раньше, чем ожидалось.
"В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - добавил он.
Читайте также: Украина подготовила документы для расторжения договора о дружбе с Россией
Зоря отметил, что один из свидетелй услышал от члена делегации МП фразу: "Там все было уже решено, мы ничего и не смогли сделать".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
103
0
Также советуем посмотреть
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
- Колонна грузовиков из России заехала на Донбасс
- В Британии бутерброд стал поводом для массовой драки
- Подписывать договора с Россией – лишь бумагу марать
- ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков
- YouTube повеселил новый челлендж с участием собак
- Канал NewsONE: реванш «пацанов»
- На Донетчине из-за угрозы обстрелов не откроются 10 школ
- Москва промолчала в ответ
- КПВВ Новотроицкое возобновил свою работу
- Представители С14 устроили скандал на заседании суда во Львове
- В Мексике засняли «НЛО», летающее во время шторма
- Путин смягчил «приговор» россиянам
- Не угодили: бездомный подал в суд на пару, собравшую для него $400 тысяч
- Делай, что тебе говорят вооруженные люди
- За сутки боевики стреляли 12 раз, потерь в рядах ВСУ нет
- Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
- Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Оставьте свой комментарий