Патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о решении по автокефалии в Украине

Константинопольская Православная Церковь имплементирует решения об автокефалии в Украине.



Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих в Украине и имплементации решения об автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила, передает интернет-издание



По словам Зори, Эммануил, который был представителем Патриарха в Киеве и отвечает за процесс представления автокефалии УПЦ КП, сделал краткое заявление по итогам встречи.



"Первые вести с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал", - заявил он о результатах визита в Константинополь Московского патриарха, который приезжал отговорить патриарха Константинопольского от предоставления Томоса об автокефалии УПЦ КП.



Также он сказал, что после встречи в присутствии Синода и беседы тет-а-тет московская делегация "нервная и напряженная" не осталась на обед и уехала раньше, чем ожидалось.



"В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - добавил он.



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Зоря отметил, что один из свидетелй услышал от члена делегации МП фразу: "Там все было уже решено, мы ничего и не смогли сделать". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих в Украине и имплементации решения об автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net По словам Зори, Эммануил, который был представителем Патриарха в Киеве и отвечает за процесс представления автокефалии УПЦ КП, сделал краткое заявление по итогам встречи."Первые вести с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал", - заявил он о результатах визита в Константинополь Московского патриарха, который приезжал отговорить патриарха Константинопольского от предоставления Томоса об автокефалии УПЦ КП.Также он сказал, что после встречи в присутствии Синода и беседы тет-а-тет московская делегация "нервная и напряженная" не осталась на обед и уехала раньше, чем ожидалось."В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - добавил он.Зоря отметил, что один из свидетелй услышал от члена делегации МП фразу: "Там все было уже решено, мы ничего и не смогли сделать".



