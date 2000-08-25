Раздел: Политика
Порошенко уехал попрощаться с Маккейном
Украинский президент примет участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором, но на похороны не останется.
Президент Петр Порошенко 31 августа - 1 сентября посетит США с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором Джоном Маккейном. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который плечом к плечу стал в защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений.... Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - сказал Порошенко перед отлетом.
Как отметили в пресс-службе, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
Напомним, сенатор Маккей, представлявший Аризону, скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении последнего года политик боролся с агрессивной формой рака мозга.
Читайте также: Замглавы администрации президента Шимкив ушел в отставку
31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба. Мероприятие будет закрыто для публики и прессы. Похороны состоятся 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую он окончил в 1958 году.
Президент Петр Порошенко 31 августа - 1 сентября посетит США с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором Джоном Маккейном. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который плечом к плечу стал в защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений.... Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - сказал Порошенко перед отлетом.
Как отметили в пресс-службе, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
Напомним, сенатор Маккей, представлявший Аризону, скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении последнего года политик боролся с агрессивной формой рака мозга.
Читайте также: Замглавы администрации президента Шимкив ушел в отставку
31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба. Мероприятие будет закрыто для публики и прессы. Похороны состоятся 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую он окончил в 1958 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Также советуем посмотреть
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
- Колонна грузовиков из России заехала на Донбасс
- В Британии бутерброд стал поводом для массовой драки
- Подписывать договора с Россией – лишь бумагу марать
- ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков
- YouTube повеселил новый челлендж с участием собак
- Канал NewsONE: реванш «пацанов»
- На Донетчине из-за угрозы обстрелов не откроются 10 школ
- Москва промолчала в ответ
- КПВВ Новотроицкое возобновил свою работу
- Представители С14 устроили скандал на заседании суда во Львове
- В Мексике засняли «НЛО», летающее во время шторма
- Путин смягчил «приговор» россиянам
Оставьте свой комментарий