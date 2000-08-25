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Порошенко уехал попрощаться с Маккейном

Порошенко уехал попрощаться с МаккейномУкраинский президент примет участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором, но на похороны не останется.

Президент Петр Порошенко 31 августа - 1 сентября посетит США с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором Джоном Маккейном. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который плечом к плечу стал в защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений.... Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - сказал Порошенко перед отлетом.

Как отметили в пресс-службе, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Напомним, сенатор Маккей, представлявший Аризону, скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении последнего года политик боролся с агрессивной формой рака мозга.

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31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба. Мероприятие будет закрыто для публики и прессы. Похороны состоятся 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую он окончил в 1958 году.
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 Теги: Порошенко, МакКейн

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Сегодня, 17:29 » Автор: Богдан Процив
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