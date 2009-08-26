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Раздел: Политика  
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В США Порошенко встретился с делегацией Конгресса

В США Порошенко встретился с делегацией КонгрессаПорошенко отправился в США на похороны Пола Манафорта.

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США. Об этом сообщили в Администрации президента, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Во время встречи Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на РФ.

Также сообщается, что были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса. Глава государства обратил внимание на противоправную деятельности России в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы из-за реализации проекта Северный поток-2 (российский газопровод в обход Украины).

Стороны обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.

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Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.
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 Теги: США, Порошенко, Конгресс, Встреча

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Сегодня, 17:36 » Автор: Алена Шимко
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