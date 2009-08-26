Раздел: Политика
В США Порошенко встретился с делегацией Конгресса
Порошенко отправился в США на похороны Пола Манафорта.
Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США. Об этом сообщили в Администрации президента, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Во время встречи Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на РФ.
Также сообщается, что были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса. Глава государства обратил внимание на противоправную деятельности России в акватории Азовского моря и Керченского пролива.
Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы из-за реализации проекта Северный поток-2 (российский газопровод в обход Украины).
Стороны обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.
Читайте также: Названы темы общения Порошенко с делегацией Конгресса США
Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.
Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США. Об этом сообщили в Администрации президента, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Во время встречи Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на РФ.
Также сообщается, что были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса. Глава государства обратил внимание на противоправную деятельности России в акватории Азовского моря и Керченского пролива.
Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы из-за реализации проекта Северный поток-2 (российский газопровод в обход Украины).
Стороны обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.
Читайте также: Названы темы общения Порошенко с делегацией Конгресса США
Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.
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