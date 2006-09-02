Раздел: Политика
Появился текст изменений в Конституцию
Изменения, которые предлагает внести президент, закрепят необратимость курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
На сайте Верховной Рады во вторник, 4 сентября, появился текст изменений, которые президент Петр Порошенко предлагает внести в Конституцию Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства", – говорится в пояснительной записке.
Также предлагается зафиксировать в Конституции и европейскую идентичность украинского народа.
В статье 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Статью 102 предложено дополнить положением, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Читайте также: Порошенко внес в Раду проект конституционных поправок по евроинтеграции Украины
Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.
На сайте Верховной Рады во вторник, 4 сентября, появился текст изменений, которые президент Петр Порошенко предлагает внести в Конституцию Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства", – говорится в пояснительной записке.
Также предлагается зафиксировать в Конституции и европейскую идентичность украинского народа.
В статье 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Статью 102 предложено дополнить положением, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Читайте также: Порошенко внес в Раду проект конституционных поправок по евроинтеграции Украины
Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.
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