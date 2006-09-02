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Раздел: Политика  
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Появился текст изменений в Конституцию

Появился текст изменений в КонституциюИзменения, которые предлагает внести президент, закрепят необратимость курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

На сайте Верховной Рады во вторник, 4 сентября, появился текст изменений, которые президент Петр Порошенко предлагает внести в Конституцию Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства", – говорится в пояснительной записке.

Также предлагается зафиксировать в Конституции и европейскую идентичность украинского народа.

В статье 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 102 предложено дополнить положением, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

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Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.
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 Теги: Конституция, изменения

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