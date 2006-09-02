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Раздел: Политика  
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Cледующей целью России будет Беларусь, - журналист

Cледующей целью России будет Беларусь, - журналистБабченко предположил, что возможное территориальное поглощение произойдет без войны.

Аркадий Бабченко опасается новых посягательств РФ на территориальную целостность других государств

Де-факто поглощение Беларуси Россией уже состоялось, и она станет следующей целью РФ после Украины, сообщил соведущий программы Справа двох Аркадий Бабченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Мне кажется, что Беларусь будет следующей, потому что это одна из самых очевидных целей. Де-факто, на мой взгляд, поглощение Беларуси Россией уже состоялось. И сейчас идут учения на Дальнем Востоке с Китаем, предыдущими были учения Запад-2017 на территории Беларуси, и это говорит о том, что о государственном суверенитете Беларуси уже можно говорить все меньше и меньше", - отметил он.

Бабченко предположил, что возможное территориальное поглощение произойдет без войны, а также в результате возможного создания новой территориально-государственной формации президент РФ Владимир Путин сможет "обнулить" срок своих полномочий на этом посту.

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Напомним, что ранее Аркадий Бабченко отреагировал на запланированные Россией крупнейшие за последние 37 лет военные учения Восток-2018. По его словам, Российская Федерация входит в "колею, из которой нет выхода" и становится на рельсы постоянной войны.
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 Теги: Беларусь, Бабченко

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Сегодня, 14:17 » Автор: Богдан Процив
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