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Суд предоставил НАБУ доступ к телефону Онищенко

Суд предоставил НАБУ доступ к телефону ОнищенкоВ течение 2014-2016 годов нардеп неоднократно выплачивал от 20 до 100 тыс. долларов ряду неустановленных депутатов Рады.

Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро доступ к информации о мобильных переговорах беглого депутата Александра Онищенко.

Об этом говорится в решении суда от 23 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Согласно материалам ходатайства, в течение 2014-2016 годов Онищенко осуществлял неоднократные выплаты как в наличной, так и безналичной форме в размере от 20 до 100 тыс. долларов ряду неустановленных депутатов Рады.

В мае следствие допросило в качестве свидетеля журналиста Дмитрия Гнапа, который рассказал, что в конце 2016 года несколько раз встречался с Онищенко в Европе для интервью. Во время одной из таких встреч Онищенко разрешил ему сфотографировать личную электронную переписку в WhatsApp.

Гнап предоставил детективу НАБУ флеш-накопитель, на котором содержится аудиозапись его разговора с Онищенко, а также фото переписки.

НАБУ установило, что данные на фотоснимках касаются, в частности, вопросов, которые могут свидетельствовать о фактах получения взяток отдельными депутатами и другими высшими должностными лицами. Суд удовлетворил ходатайство и предоставил НАБУ доступ к документам компании "Vodafone Украина" о пользователях SIM-карточек с абонентским номером Онищенко.

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Отмечается, что НАБУ получило доступ к информации о всех номерах, с которыми осуществлялось соединение, времени, дате, продолжительности каждого соединения, а также местонахождении абонентов на момент каждого соединения и SMS-сообщения.
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 Теги: Онищенко, НАБУ

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Сегодня, 10:03 » Автор: Богдан Процив
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