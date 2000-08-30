» » Вместо Продана руководить ГФС будет глава Одесской таможни
Раздел: Политика  
0

Вместо Продана руководить ГФС будет глава Одесской таможни

Вместо Продана руководить ГФС будет глава Одесской таможниАлександр Власов назначен и.о главы Государственной фискальной службы.

Исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после отставки Мирослава Продана станет Александр Власов. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщила и.о министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, Власов ранее на протяжении трех с половиной лет возглавлял подразделение ГФС Фантом, который работал в зоне ООС.

Ранее сегодня стало известно, что Продан ушел в отставку по своему желанию, так как собирается принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.

Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года.

Напомним, 21 августа Генпрокуратура начала собирать доказательства против Продана. В прокуратуре его подозревают в правонарушениях, "связанных с нынешней должностью". Сам глава налоговой службы назвал эту информацию "фейком"

В конце августа и.о. ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе.

Читайте также: Павел Климкин отправится в Канаду

Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник генпрокуратуры Сергей Сердюк.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ГФС, Продан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:15 » Автор: Богдан Процив
     240
     0

Похожие новости по теме

В Кабмине ожидают задержание Продана В Кабмине ожидают задержание Продана

Накануне был задержан глава ГФС Винницы. Также, по данным СМИ, обыски прошли у водителей Продана.

Вместо Насирова главой ГФС назначен Продан Вместо Насирова главой ГФС назначен Продан

Кабмин возложил обязанности председателя ГФС на зампреда службы Мирослава Продана.

Назначен глава миграционной службы Назначен глава миграционной службы

Соколюк будет полноправно отвечать за миграционную политику Украины.

Зам Саакашвили претендует на пост главы Одесской таможни Зам Саакашвили претендует на пост главы Одесской таможни

Юлия Марушевская может стать главой Одесской таможни.

Обнародованы имена 12 финалистов конкурса на пост главы фискальной службы Обнародованы имена 12 финалистов конкурса на пост главы фискальной службы

Глава Минфина должна представить Яценюку кандидатов на пост руководителя Государственной фискальной службы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх