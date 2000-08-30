Раздел: Политика
Вместо Продана руководить ГФС будет глава Одесской таможни
Александр Власов назначен и.о главы Государственной фискальной службы.
Исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после отставки Мирослава Продана станет Александр Власов. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщила и.о министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.
По ее словам, Власов ранее на протяжении трех с половиной лет возглавлял подразделение ГФС Фантом, который работал в зоне ООС.
Ранее сегодня стало известно, что Продан ушел в отставку по своему желанию, так как собирается принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.
Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года.
Напомним, 21 августа Генпрокуратура начала собирать доказательства против Продана. В прокуратуре его подозревают в правонарушениях, "связанных с нынешней должностью". Сам глава налоговой службы назвал эту информацию "фейком"
В конце августа и.о. ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе.
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Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник генпрокуратуры Сергей Сердюк.
Исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после отставки Мирослава Продана станет Александр Власов. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщила и.о министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.
По ее словам, Власов ранее на протяжении трех с половиной лет возглавлял подразделение ГФС Фантом, который работал в зоне ООС.
Ранее сегодня стало известно, что Продан ушел в отставку по своему желанию, так как собирается принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.
Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года.
Напомним, 21 августа Генпрокуратура начала собирать доказательства против Продана. В прокуратуре его подозревают в правонарушениях, "связанных с нынешней должностью". Сам глава налоговой службы назвал эту информацию "фейком"
В конце августа и.о. ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе.
Читайте также: Павел Климкин отправится в Канаду
Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник генпрокуратуры Сергей Сердюк.
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