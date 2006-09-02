Раздел: Политика
Рада в первом чтении поддержала изменение приветствия в ВСУ
Вместо слова "товарищ" военным разрешается использовать слово "пан".
Верховная Рада на утреннем заседании в четверг, 6 августа, приняла в первом чтении законопроект №9036, который вводит приветствие для военных "Слава Украине! - Героям слава!".
За него проголосовали 283 народных депутата, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Законопроект вносит изменения в уставы Вооруженных сил, согласно которым военные в строю должны приветствовать друг друга словами "Слава Украине! - Героям слава!", а не "Здравствуйте товарищи! - Здравия желаем!".
Также вместо слова "товарищ" военным разрешается использовать слово "пан". Например: "Здравия желаю, пан Министр обороны Украины".
Напомним, еще в феврале 2018 года Кабинет министров предложил ввести изменения в Строевой устав, согласно которому на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, должны отвечать: "Героям слава".
Однако позже его признали "сырым", и президент решил зарегистрировать собственный проект.
Приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.
Читайте также: Минобороны: Украина готова к введению миротворцев ООН на Донбасс
В Вооруженных силах Украины его впервые начали применять 24 августа 2018 года на военном параде ко Дню независимости.
Верховная Рада на утреннем заседании в четверг, 6 августа, приняла в первом чтении законопроект №9036, который вводит приветствие для военных "Слава Украине! - Героям слава!".
За него проголосовали 283 народных депутата, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Законопроект вносит изменения в уставы Вооруженных сил, согласно которым военные в строю должны приветствовать друг друга словами "Слава Украине! - Героям слава!", а не "Здравствуйте товарищи! - Здравия желаем!".
Также вместо слова "товарищ" военным разрешается использовать слово "пан". Например: "Здравия желаю, пан Министр обороны Украины".
Напомним, еще в феврале 2018 года Кабинет министров предложил ввести изменения в Строевой устав, согласно которому на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, должны отвечать: "Героям слава".
Однако позже его признали "сырым", и президент решил зарегистрировать собственный проект.
Приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.
Читайте также: Минобороны: Украина готова к введению миротворцев ООН на Донбасс
В Вооруженных силах Украины его впервые начали применять 24 августа 2018 года на военном параде ко Дню независимости.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
51
0
Также советуем посмотреть
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
- Жителей Крыма предупредили о кислотных дождях
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
- В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
- Говорить обо всем этом всерьез невозможно
- Нынешнее лето ОБСЕ назвала самым спокойным с начала войны на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский боец
- Очень "занятые" белки в потешных фотках
- Денисова просит ООН повлиять на РФ
- Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
- В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
- Веселый мопс покорил Instagram прикольными советами
- Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
- Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
- Порошенко рассказал, как остановить Россию
- Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
- Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине
- Уморительные фотки из серии «Ожидание и реальность»
- Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Оставьте свой комментарий