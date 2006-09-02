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Раздел: Политика  
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Рада в первом чтении поддержала изменение приветствия в ВСУ

Рада в первом чтении поддержала изменение приветствия в ВСУВместо слова "товарищ" военным разрешается использовать слово "пан".

Верховная Рада на утреннем заседании в четверг, 6 августа, приняла в первом чтении законопроект №9036, который вводит приветствие для военных "Слава Украине! - Героям слава!".

За него проголосовали 283 народных депутата, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Законопроект вносит изменения в уставы Вооруженных сил, согласно которым военные в строю должны приветствовать друг друга словами "Слава Украине! - Героям слава!", а не "Здравствуйте товарищи! - Здравия желаем!".

Также вместо слова "товарищ" военным разрешается использовать слово "пан". Например: "Здравия желаю, пан Министр обороны Украины".

Напомним, еще в феврале 2018 года Кабинет министров предложил ввести изменения в Строевой устав, согласно которому на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, должны отвечать: "Героям слава".

Однако позже его признали "сырым", и президент решил зарегистрировать собственный проект.

Приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.

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В Вооруженных силах Украины его впервые начали применять 24 августа 2018 года на военном параде ко Дню независимости.
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 Теги: Слава Украине, ВСУ, Рада

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Сегодня, 12:54 » Автор: Богдан Процив
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