Раздел: Политика
Озвучена причина нового обострения в зоне ООС
Боевики держат в напряжении украинских военных, демонстрируя, что война продолжается.
Очередное обострение в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе спровоцировано действиями боевиков, которые хотят продемонстрировать Украине, что война на востоке страны не закончена, но значительного ухудшения ситуации прогнозировать не стоит.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в комментарии "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Думаю, никаких серьезных обострений дальше не будет. Просто Украина начала очередное перемирие, а в результате мы получили "ответку" на этот шаг Киева. Боевики как бы демонстрируют, что война не закончилась. Было некоторое затишье, но сейчас количество обстрелов увеличилось, а Украина опять несет потери: есть убитые и раненые. Поэтому со стороны оккупантов обострение – очередное напоминание о войне, очередная демонстрация того, как действует "перемирие". Ситуация перманентной войны продолжается", – отметил он.
Комментируя ликвидацию в Донецке главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко как одну из возможных причин обострения в зоне проведения ООС, Жданов подчеркнул: "На оккупированной территории не могут происходить процессы, неконтролируемые спецслужбами РФ. Поэтому, думаю, ликвидация Захарченко была плановой операцией. Вопрос лишь в том, кто ее проводил: местные воротилы с согласия кураторов или кураторы это сделали сами. Скорее всего, это сделали местные воротилы с согласия кураторов".
Эксперт напомнил, что Захарченко вел себя вызывающе еще с лета: отказался ехать в оккупированный Крым "на какую-то деловую встречу, еще куда-то не съездил, а лег в больницу и сказал, что его якобы ранили в бою".
Читайте также: Нардепы уравняли в правах в армии женщин и мужчин
"Так что на оккупированной территории абсолютно ничего не поменяется, потому что боевики сами не принимают решений. Они выполняют инструкции, которые им спускают сверху. Больше, чем уверен, что главари самопровозглашенных "республик" даже понятия не имеют о плане огневого поражения наших войск. То есть когда, где и кто будет вести обстрелы наших позиций, им даже не доводится", – пояснил Жданов.
Очередное обострение в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе спровоцировано действиями боевиков, которые хотят продемонстрировать Украине, что война на востоке страны не закончена, но значительного ухудшения ситуации прогнозировать не стоит.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в комментарии "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Думаю, никаких серьезных обострений дальше не будет. Просто Украина начала очередное перемирие, а в результате мы получили "ответку" на этот шаг Киева. Боевики как бы демонстрируют, что война не закончилась. Было некоторое затишье, но сейчас количество обстрелов увеличилось, а Украина опять несет потери: есть убитые и раненые. Поэтому со стороны оккупантов обострение – очередное напоминание о войне, очередная демонстрация того, как действует "перемирие". Ситуация перманентной войны продолжается", – отметил он.
Комментируя ликвидацию в Донецке главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко как одну из возможных причин обострения в зоне проведения ООС, Жданов подчеркнул: "На оккупированной территории не могут происходить процессы, неконтролируемые спецслужбами РФ. Поэтому, думаю, ликвидация Захарченко была плановой операцией. Вопрос лишь в том, кто ее проводил: местные воротилы с согласия кураторов или кураторы это сделали сами. Скорее всего, это сделали местные воротилы с согласия кураторов".
Эксперт напомнил, что Захарченко вел себя вызывающе еще с лета: отказался ехать в оккупированный Крым "на какую-то деловую встречу, еще куда-то не съездил, а лег в больницу и сказал, что его якобы ранили в бою".
Читайте также: Нардепы уравняли в правах в армии женщин и мужчин
"Так что на оккупированной территории абсолютно ничего не поменяется, потому что боевики сами не принимают решений. Они выполняют инструкции, которые им спускают сверху. Больше, чем уверен, что главари самопровозглашенных "республик" даже понятия не имеют о плане огневого поражения наших войск. То есть когда, где и кто будет вести обстрелы наших позиций, им даже не доводится", – пояснил Жданов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
158
0
Также советуем посмотреть
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
- Жителей Крыма предупредили о кислотных дождях
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
- В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
- Говорить обо всем этом всерьез невозможно
- Нынешнее лето ОБСЕ назвала самым спокойным с начала войны на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский боец
- Очень "занятые" белки в потешных фотках
- Денисова просит ООН повлиять на РФ
- Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
- В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
- Веселый мопс покорил Instagram прикольными советами
- Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
- Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Оставьте свой комментарий