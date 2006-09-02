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Мэра Ужгорода арестовали с залогом 440 тысяч гривен

Мэра Ужгорода арестовали с залогом 440 тысяч гривенАндреева был готов взять на поруки глава Закарпатской ОГА Москаль.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения мэру города Ужгорода Богдану Андрееву и арестовал его на два месяца с возможностью выйти под залог 440 тысяч гривен.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Мukachevo.net.

На заседание вместе с мэром пришел глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который был готов взять его на поруки.

Напомним, накануне Андрееву вручили подозрение по ч.5 статьи 191 УК (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебного положения в особо крупном размере), а также ч. 2 статьи 28 УК - ч.2 статьи 366 УК, то есть соучастие в подделке документов, связанные с обстоятельствами реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо".

В феврале было направлено в суд уголовное производство в отношении основателя частного общества и инженера технического надзора, которые осуществляли реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо"), в присвоении 6,5 млн гривен и за подделку документов.

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Сейчас в рамках нового уголовного производства правоохранители выясняют роль Андреева в возможном содействии в присвоении этих средств.
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 Теги: арест, мэр

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Сегодня, 17:36 » Автор: Богдан Процив
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