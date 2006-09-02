Раздел: Политика
Мэра Ужгорода арестовали с залогом 440 тысяч гривен
Андреева был готов взять на поруки глава Закарпатской ОГА Москаль.
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения мэру города Ужгорода Богдану Андрееву и арестовал его на два месяца с возможностью выйти под залог 440 тысяч гривен.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Мukachevo.net.
На заседание вместе с мэром пришел глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который был готов взять его на поруки.
Напомним, накануне Андрееву вручили подозрение по ч.5 статьи 191 УК (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебного положения в особо крупном размере), а также ч. 2 статьи 28 УК - ч.2 статьи 366 УК, то есть соучастие в подделке документов, связанные с обстоятельствами реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо".
В феврале было направлено в суд уголовное производство в отношении основателя частного общества и инженера технического надзора, которые осуществляли реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо"), в присвоении 6,5 млн гривен и за подделку документов.
Читайте также: Под Радой требуют отмены избирательного закона Януковича
Сейчас в рамках нового уголовного производства правоохранители выясняют роль Андреева в возможном содействии в присвоении этих средств.
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения мэру города Ужгорода Богдану Андрееву и арестовал его на два месяца с возможностью выйти под залог 440 тысяч гривен.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Мukachevo.net.
На заседание вместе с мэром пришел глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который был готов взять его на поруки.
Напомним, накануне Андрееву вручили подозрение по ч.5 статьи 191 УК (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебного положения в особо крупном размере), а также ч. 2 статьи 28 УК - ч.2 статьи 366 УК, то есть соучастие в подделке документов, связанные с обстоятельствами реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо".
В феврале было направлено в суд уголовное производство в отношении основателя частного общества и инженера технического надзора, которые осуществляли реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо"), в присвоении 6,5 млн гривен и за подделку документов.
Читайте также: Под Радой требуют отмены избирательного закона Януковича
Сейчас в рамках нового уголовного производства правоохранители выясняют роль Андреева в возможном содействии в присвоении этих средств.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
30
0
Также советуем посмотреть
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
- В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
- Кордон України із країною-агресором виявився відкритим
- Черепаха молниеносно наказала очень "приставучего" рыбака
- Про «всеохоплюючу силу» соцмереж
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
- Жителей Крыма предупредили о кислотных дождях
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
Оставьте свой комментарий