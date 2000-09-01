Раздел: Политика
В БПП рассказали о встрече с Порошенко
Президент заинтриговал своим готовящимся посланием к Верховной Раде, говорит нардеп Арешонков.
На встрече с нардепами в Залесье президент Петр Порошенко говорил об укреплении украинской армии, получении томоса и санкциях против России. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко, нардеп Алексей Гончаренко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Встреча с народными депутатами проходила в резиденции президента Украины в Залесье. Президент выступил с вопросами по томосу, украинской армии. Также разговор касался санкций против России. Могу сказать, что послание президента к Верховной Раде будет касаться будущего", - добавил Гончаренко.
Как сообщает Интерфакс-Украина, другой нардеп из БПП Владимир Арешонков заявил, что Порошенко на встрече не говорил прямо об участии в предвыборной кампании, но заинтриговал своим готовящимся посланием к Верховной Раде.
"Было сказано, что какие-то новые или неожиданные вещи, возможно, вы услышите в ближайшее время в послании, которое будет в ближайшее время", – сказал он.
По словам Арешонкова, послание президента к Раде ожидается на следующей пленарной неделе, которая состоится с 18 по 21 сентября.
Читайте также: Нардепы поссорились на заседании Рады
Нардеп отметил, что встреча главы государства с фракцией БПП является традиционным мероприятием.
На встрече с нардепами в Залесье президент Петр Порошенко говорил об укреплении украинской армии, получении томоса и санкциях против России. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко, нардеп Алексей Гончаренко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Встреча с народными депутатами проходила в резиденции президента Украины в Залесье. Президент выступил с вопросами по томосу, украинской армии. Также разговор касался санкций против России. Могу сказать, что послание президента к Верховной Раде будет касаться будущего", - добавил Гончаренко.
Как сообщает Интерфакс-Украина, другой нардеп из БПП Владимир Арешонков заявил, что Порошенко на встрече не говорил прямо об участии в предвыборной кампании, но заинтриговал своим готовящимся посланием к Верховной Раде.
"Было сказано, что какие-то новые или неожиданные вещи, возможно, вы услышите в ближайшее время в послании, которое будет в ближайшее время", – сказал он.
По словам Арешонкова, послание президента к Раде ожидается на следующей пленарной неделе, которая состоится с 18 по 21 сентября.
Читайте также: Нардепы поссорились на заседании Рады
Нардеп отметил, что встреча главы государства с фракцией БПП является традиционным мероприятием.
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