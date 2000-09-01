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В БПП рассказали о встрече с Порошенко

В БПП рассказали о встрече с Порошенко

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СМИ: Порошенко пригласил депутатов на неформальную встречу Президент Петр Порошенко пригласил народных депутатов на неформальную встречу, которая состоится в четверг, 6 сентября.

Порошенко выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде С предыдущим обращением к Раде Порошенко выступал 6 сентября 2016 года.

Порошенко отчитается перед депутатами в парламенте Президент может выступить уже во второй половине сентября.