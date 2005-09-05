Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Евросоюз высказался против выборов в ОРДЛО

Евросоюз высказался против выборов в ОРДЛО

Похожие новости по теме

Евросоюз отказался признавать паспорта «ДНР» и «ЛНР» В ЕС также отметили, что указ о признании Россией документов, выданных в "республиках" не соответствует духу минских соглашений.