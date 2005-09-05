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Раздел: Политика  
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Евросоюз высказался против выборов в ОРДЛО

Евросоюз высказался против выборов в ОРДЛООбъявление выборов противоречит духу Минских соглашений.

Европейский Союз считает, что решение провести выборы "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским договоренностям.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Реализация Минских договоренностей всеми сторонами - ключ к достижению мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, отметили в Брюсселе, а объявление выборов в Донецке и Луганске противоречит духу и букве этих соглашений.

"Следует избегать любых шагов, которые препятствовали бы продвижению реализации Минских соглашений. Мы ожидаем, что Россия, в частности, будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении", - говорится в заявлении.

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Напомним, что еще в августе российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия отложила "выборы" в ОРДЛО в виду отсутствия прямой необходимости в них, однако ситуация изменилась после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, произошедшего 31 августа.
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 Теги: Евросоюз, ОРДЛО, выборы

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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