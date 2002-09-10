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Раздел: Политика  
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МИД Украины осудил незаконный визит швейцарского политика в Крым

МИД Украины осудил незаконный визит швейцарского политика в КрымУкраинская сторона предупредила Швейцарию о возможности применения санкционных мер к посетившим Крым политикам.

Посольство Украины в Швейцарии осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Эдуардом Белзером в аннексированный Крым. Об этом вечером в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-служба посольства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, в сообщении говорится о том, что визит Белзера в Крым является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма.

Также посольство выразило сожаление в том, что в Швейцарии нашлись лица, которые "дали себя использовать в целях российской пропаганды".

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"Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживают территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на аннексированные территории, санкционные меры", - говорится в сообщении.
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 Теги: Крым, Швейцария

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Сегодня, 09:21 » Автор: Богдан Процив
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