Раздел: Политика
МИД Украины осудил незаконный визит швейцарского политика в Крым
Украинская сторона предупредила Швейцарию о возможности применения санкционных мер к посетившим Крым политикам.
Посольство Украины в Швейцарии осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Эдуардом Белзером в аннексированный Крым. Об этом вечером в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-служба посольства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, в сообщении говорится о том, что визит Белзера в Крым является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма.
Также посольство выразило сожаление в том, что в Швейцарии нашлись лица, которые "дали себя использовать в целях российской пропаганды".
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"Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживают территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на аннексированные территории, санкционные меры", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Швейцарии осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Эдуардом Белзером в аннексированный Крым. Об этом вечером в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-служба посольства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, в сообщении говорится о том, что визит Белзера в Крым является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма.
Также посольство выразило сожаление в том, что в Швейцарии нашлись лица, которые "дали себя использовать в целях российской пропаганды".
Читайте также: Москва упрекнула Киев в вопросе обмена заключенными
"Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживают территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на аннексированные территории, санкционные меры", - говорится в сообщении.
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