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Раздел: Политика  
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НАБУ и САП готовят представление на снятие неприкосновенности с Ляшко, - СМИ

НАБУ и САП готовят представление на снятие неприкосновенности с Ляшко, - СМИРечь идет о привлечении к ответственности за декларирование недостоверной информации.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро готовят представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Документы о снятии неприкосновенности готовятся", - сказал он.

По его словам, речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение).

Других деталей он не сообщил.

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САП и НАБУ пока не комментируют данную информацию.
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 Теги: Ляшко, неприкосновенность

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Сегодня, 14:07 » Автор: Богдан Процив
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