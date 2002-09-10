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Раздел: Политика  
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Сурков принял решение о переброске в ОРДО кадыровцев

Сурков принял решение о переброске в ОРДО кадыровцевПо данным военных экспертов, чеченские наемники вернутся на оккупированную часть Донецкой области.

После ликвидации бывшего главаря боевиков террористической организации ДНР Александра Захарченко помощник президента России Владислав Сурков, который вопросы временно оккупированного Донбасса, принял решение о переброске в ОРДО кадыровцев. Об этом говорится в группе Информационное сопротивление, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"ГРУ ГШ ВС РФ в лице Владислава Суркова на оккупированной части Донбасса все же удалось сохранить контроль над ситуацией и удержать власть, которая, казалось бы, уже ушла в руки ФСБ", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, чеченские наемники вернутся на оккупированную часть Донбасса.

"Как известно, у Кадырова и ФСБ многолетняя, можно сказать, генетическая личная неприязнь, а саму структуру попросту не пускают на территорию Чечни. По сути, Сурков пошел ва-банк и решил значительно повысить ставки в противостоянии с ФСБ, что лишний раз демонстрирует ожесточенность борьбы за власть и влияние, как в регионе ", - говорится в сообщении.

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31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.
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 Теги: Сурков, кадыровцы, Донбасс

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Сегодня, 14:19 » Автор: Богдан Процив
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