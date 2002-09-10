» » Сурков провел секретное совещание с главарями «ЛДНР»
Раздел: Политика  
0

Сурков провел секретное совещание с главарями «ЛДНР»

Сурков провел секретное совещание с главарями «ЛДНР»Российский пропагандист Сергей Белоус сообщил о секретной встрече Суркова с главарями боевиков, касающейся дальнейшей судьбы "ЛДНР".

Кремлевский куратор оккупированного Донбасса Владислав Сурков провел секретное совещание с главарями "ДНР/ЛНР" о дальнейшей судьбе псевдореспублик.

Об этом российский пропагандист Сергей Белоус написал в своем "Телеграмм-канале", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

По его словам, 10 сентября в российском Ростове-на-Дону состоялось "секретное совещание, на которое была вызвана делегация из "ДНР" (министры, депутаты и пр. чиновники)". С российской стороны, по словам Белоуса, присутствовали советник президента Владислав Сурков, замминистра экономразвития РФ и председатель межведомственной комиссии по вопросам "ДНР/ЛНР" и Крыма Сергей Назаров, офицеры силовых ведомств, представители губернатора Ростовской области, а так же политтехнолог Алексей Чеснаков со своей командой пиарщиков.

Якобы на совещание обсуждали разные вопросы, в том числе и "криминальные аспекты деятельности в "ДНР" А. Тимофеева и его бывшего зама А. Михайлова", возможность конфискации незаконно добытого имущества и даже уголовного преследования".

Также говорилось о запланированном сокращении "штатов министерств и усиление контроля за ними со стороны РФ (вплоть до привлечения доп. охраны из российских спецов)", расследовании фактов коррупции.

Как пишет Белоус, "Москва делает ставку однозначно на Дениса Пушилина - ввиду его лояльности". При этом Кремль намерен усилить контроль за расходом дотационных и бюджетных средств. "В АП считают необходимым плавно избавляться от милитаристского имиджа, чтобы республики больше были похожи на соседние российские регионы". - отметил он.

Читайте также: Сурков принял решение о переброске в ОРДО кадыровцев

В сепаратистских соцсетях негативно отреагировали на информацию Белоуса, отметив, что "такой встречи не было, это фэйк". Тот в ответ написал, что информация проверенная и получена им от трех независимых источников.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сурков, ЛДНР

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:55 » Автор: Богдан Процив
     55
     0

Похожие новости по теме

Сурков принял решение о переброске в ОРДО кадыровцев Сурков принял решение о переброске в ОРДО кадыровцев

По данным военных экспертов, чеченские наемники вернутся на оккупированную часть Донецкой области.

Сурков прокомментировал «создание Малороссии» Сурков прокомментировал «создание Малороссии»

Помощник Путина считает, что Донбасс воюет за всю Украину.

Сурков во время Майдана был у Януковича, - ГПУ Сурков во время Майдана был у Януковича, - ГПУ

Переговоры Суркова и Януковича продолжались не менее пяти часов.

СБУ: Сурков неоднократно приезжал на Донбасс СБУ: Сурков неоднократно приезжал на Донбасс

Украинская спецслужба неоднократно фиксировала приезд Суркова на оккупированную территорию Донбасса.

ГПУ проверяет причастность Суркова к разгону Майдана ГПУ проверяет причастность Суркова к разгону Майдана

Генпрокуратура проверяет, влияли ли ФСБ России и советник президента России Владислав Сурков на принятие решений по силовым действиям против участников Майдана.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх