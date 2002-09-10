Раздел: Политика
Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине сказал, что миротворческая миссия должна быть широкой в Донбассе.
Мандат миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе должен быть достаточно широким. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Он должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной территории. Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - отметил Волкер.
По его словам, США четко "обозначили ответственность России за этот конфликт".
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"Мы усилили санкции, мы усилили нашу поддержку Украины, и все это мы сделали вместе - как трансатлантическое сообщество в тесном сотрудничестве с Францией и Германией, которые руководят "нормандским форматом", а также вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и многими другими", - сказал Волкер, который 13 сентября прибывает с визитом в Киев.
Мандат миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе должен быть достаточно широким. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Он должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной территории. Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - отметил Волкер.
По его словам, США четко "обозначили ответственность России за этот конфликт".
Читайте также: Волкер отреагировал на объявленные «выборы» в «ЛДНР»
"Мы усилили санкции, мы усилили нашу поддержку Украины, и все это мы сделали вместе - как трансатлантическое сообщество в тесном сотрудничестве с Францией и Германией, которые руководят "нормандским форматом", а также вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и многими другими", - сказал Волкер, который 13 сентября прибывает с визитом в Киев.
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