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Раздел: Политика  
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Рубану продлили меру пресечения

Рубану продлили меру пресеченияВладимиру Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца - до конца октября.

Руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, заседание состоялось 30 августа.

"Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября", - сказал адвокат.

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Ранее суд продлил Рубану до 8 сентября срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.
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 Теги: Рубан, арест

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Сегодня, 15:37 » Автор: Богдан Процив
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