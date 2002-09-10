Раздел: Политика
Эксперт объяснил, почему не получился проект «Новороссия»
С подачи России и Януковича Украину начали разделять.
На президентских выборах 2004 года было первое системное применение технологий раскола Украины со стороны Партии регионов. Тогда начали выстраивать тезисы, которые затем выстрелили на Донбассе и Крыму.
Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечает политолог, тогда была четко проведена граница между двумя кандидатами в президенты – Януковичем и Ющенко. Потому что в Партии регионов считалось, что, согласно предварительным исследованиям, пророссийских граждан больше, чем проукраинских.
В 2004 году с подачи российских политтехнологов Януковича – таких, как Глеб Павловский, появилось большинство шаблонов, которые были использованы Россией для агрессии против нашего государства в 2014 году. Тогда запустили тезисы "нацистов", "фашистов", "бандеровцев" и месседж: "Донбасс кормит всю Украину". В Донецке появились флаги так называемой "ДНР", – отметил Александр Леонов.
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Впрочем, отмечает эксперт, в результате на выборах 2004 года оказалось, что Центральная Украина стала проукраинской. А в Херсонской области была половина за Януковича, а половина за Ющенко. Тогда было четко зафиксировано продвижения украинских национальных интересов на левый берег Днепра. И финал мы наблюдали в 2014 году, когда только Крым и часть Донбасса поддержали российские лозунги.
На президентских выборах 2004 года было первое системное применение технологий раскола Украины со стороны Партии регионов. Тогда начали выстраивать тезисы, которые затем выстрелили на Донбассе и Крыму.
Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечает политолог, тогда была четко проведена граница между двумя кандидатами в президенты – Януковичем и Ющенко. Потому что в Партии регионов считалось, что, согласно предварительным исследованиям, пророссийских граждан больше, чем проукраинских.
В 2004 году с подачи российских политтехнологов Януковича – таких, как Глеб Павловский, появилось большинство шаблонов, которые были использованы Россией для агрессии против нашего государства в 2014 году. Тогда запустили тезисы "нацистов", "фашистов", "бандеровцев" и месседж: "Донбасс кормит всю Украину". В Донецке появились флаги так называемой "ДНР", – отметил Александр Леонов.
Читайте также: Установлена личность организатора в деле Савченко-Рубана
Впрочем, отмечает эксперт, в результате на выборах 2004 года оказалось, что Центральная Украина стала проукраинской. А в Херсонской области была половина за Януковича, а половина за Ющенко. Тогда было четко зафиксировано продвижения украинских национальных интересов на левый берег Днепра. И финал мы наблюдали в 2014 году, когда только Крым и часть Донбасса поддержали российские лозунги.
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