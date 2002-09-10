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Раздел: Политика  
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Адвокат экс-беркутовцев стал новым защитником Януковича

Адвокат экс-беркутовцев стал новым защитником ЯнуковичаОбвиняемый в деле о госизмене экс-президент подписал договор с адвокатским объединением, возглавляемым Александром Горошинским.

Новым защитником бывшего президента Виктора Януковича в деле о госизмене стал адвокат бывших бойцов спецподразделения Беркут Александр Горошинский. Об этом стало известно в ходе заседания в четверг, 13 сентября, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

По словам защитника, обвиняемый экс-президент подписал договор с адвокатским объединением, возглавляемым Горошинским. Прежние платные адвокаты Януковича из процесса вышли и намерены представлять его интересы на международном уровне.

На заседании Горошинский попросил отвода всего состава судей из-за "нарушения права Януковича на защиту". В ходатайстве ему отказали.

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К слову, Александр Горошинский представляет интересы экс-беркутовцев по делу об убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
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 Теги: адвокат, Янукович

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Сегодня, 11:51 » Автор: Богдан Процив
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