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Омелян считает дело против него политическим

Омелян считает дело против него политическимМинистр связывает расследование против него с делом бывшего депутата Николая Мартыненко.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал объявление ему подозрения в незаконном обогащении.

"В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - пишет министр в Facebook утром в четверг, 13 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он утверждает, что дело открыли сразу после его визита в суд над экс-депутатом Николаем Мартыненко.

По словам министра, в течение полутора лет НАБУ проверяло его почту, мессенджеры, проводило обыски и опросы знакомых, родственников и друзей.

"Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Если это наибольшие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", – заявил Омелян.

В то же время он напомнил, что в Укрзализныци ежегодно "бесследно исчезает более 15 млрд грн", а также противодействие, которое оказывалось выходу на украинский рынок Ryanair, подписанию контрактов по поставкам тепловозов GE, проведению конкурсов на дноуглубление.

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Также министр намерен дать сегодня брифинг по данному делу.
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 Теги: Омелян, обогащение

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Сегодня, 11:57 » Автор: Богдан Процив
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