Раздел: Политика
Омелян считает дело против него политическим
Министр связывает расследование против него с делом бывшего депутата Николая Мартыненко.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал объявление ему подозрения в незаконном обогащении.
"В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - пишет министр в Facebook утром в четверг, 13 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он утверждает, что дело открыли сразу после его визита в суд над экс-депутатом Николаем Мартыненко.
По словам министра, в течение полутора лет НАБУ проверяло его почту, мессенджеры, проводило обыски и опросы знакомых, родственников и друзей.
"Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Если это наибольшие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", – заявил Омелян.
В то же время он напомнил, что в Укрзализныци ежегодно "бесследно исчезает более 15 млрд грн", а также противодействие, которое оказывалось выходу на украинский рынок Ryanair, подписанию контрактов по поставкам тепловозов GE, проведению конкурсов на дноуглубление.
Читайте также: НАБУ вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении
Также министр намерен дать сегодня брифинг по данному делу.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал объявление ему подозрения в незаконном обогащении.
"В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - пишет министр в Facebook утром в четверг, 13 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он утверждает, что дело открыли сразу после его визита в суд над экс-депутатом Николаем Мартыненко.
По словам министра, в течение полутора лет НАБУ проверяло его почту, мессенджеры, проводило обыски и опросы знакомых, родственников и друзей.
"Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Если это наибольшие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", – заявил Омелян.
В то же время он напомнил, что в Укрзализныци ежегодно "бесследно исчезает более 15 млрд грн", а также противодействие, которое оказывалось выходу на украинский рынок Ryanair, подписанию контрактов по поставкам тепловозов GE, проведению конкурсов на дноуглубление.
Читайте также: НАБУ вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении
Также министр намерен дать сегодня брифинг по данному делу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
38
0
Также советуем посмотреть
- Как люди Плотницкого специально обстреливали Луганск
- «Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
- «Визиткой Яроша» уже не обманешь
- Сеть не на шутку напугал червь-призрак
- Красный Крест отправил на Донбасс четыре грузовика гумпомощи
- Насиров знатно оконфузился с вопросом о начале Второй Мировой
- Ни убить, ни фейк состряпать
- В семье американцев поселился «полтергейст»
- Роскосмос: совершенно невероятная история
- На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
Оставьте свой комментарий